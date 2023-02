Daytime decisamente “croccante” quello di Amici 22. Arisa si è infuriata con Cricca dopo una frase (inappropriata) dell’allievo. La prof di canto aveva affidato un compito al giovane cantautore mettendo in chiaro un punto: non utilizzare il cellulare. Spazio anche per delle confessioni di Paky su Maddalena.

Arisa contro Cricca ad Amici 22

Cricca ha portato a casa il compito e le sue lamentele (in puntata) hanno fatto arrabbiare Arisa. Dopo l’appuntamento di domenica, il cantante si è reso conto di avere esagerato ed ha voluto chiedere scusa alla diretta interessata:

Credo che io ti debba delle scuse. Sono venuto qui principalmente per questo. Non volevo prendermi gioco di te e non volevo essere presuntuoso. Quando ti ho chiesto se ti piacevano le barre, era un mio modo simpatico di chiudere.

Arisa non ha accettato le scuse:

Io penso che quando ti viene assegnato un compito tu lo debba fare e penso che le tue motivazioni siano un po’ da parac**o. Riguarda la tua crescita. La cosa che non ho apprezzato è il fatto che tu abbia fagocitato questo. Sto vedendo che tendi sempre a giustificarti. Quando una persona ti fa del bene, tu ti senti un po’ disturbato. Tu vieni qua e dici che mi stimi, la differenza tra me e te è questa. Mi auguro che questa scuola ti aiuti a imparare come bisogna comportarsi. Tu non dici tutta la verità e te lo mostro!

Spazio poi per una clip che ha ferito l’artista.

Cricca, parlando con Gianmarco in casetta, ha affermato:

Anche Arisa in alcuni punti mi ha ucciso. Io non credo che lei scriva i suoi testi. Solo che non potevo dirglielo, perché sarei stato pesante (facendo un riferimento a Sincerità, ndr):

Rosalba, a questo punto, ha fatto delle precisazioni:

Allora Giovanni, sicuramente non ho scritto Sincerità. Per lo stesso motivo, per il quale quando ho cantato Sincerità ero una ragazzina. Facendo riferimento alla mia esperienza, faccio del bene a voi. Tu in questo momento non sei un artista completo. E non puoi avere la presunzione di mettere in dubbio l’operato di chi sta dall’altra parte. Hai la presunzione di non rispettare i ruoli. Questa cosa mi stupisce e mi ferisce. Questo è il modo con cui mi ripaghi. Non ho più niente da dirti, per il momento. Per me puoi andare via.

Paky “sbugiardato” dalle clip: Maddalena piange

E se Maddalena pare avere un interesse per Paky (che continua a violare il regolamento usando il pc fuori orario), il ballerino (fidanzatissimo) non sembra interessato.

Chiacchierando con Giulia Stabile, ha parlato della collega: “C’è una che ci prova con me! Ma dico io, quanti ne vuoi?”.

Di seguito, proprio la ballerina, è apparsa in lacrime consolata da Megan: che abbia sentito le parole di Paky?

Lo scopriremo solamente domani.