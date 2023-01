Cosa è successo ad Amici 22 la notte di Capodanno? Con questo interrogativo si è aperta la nuova puntata andata in onda oggi, domenica 15 gennaio 2023, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Amici 22, dopo Capodanno: Cricca rientra, chi è stato eliminato

Maria De Filippi, decisamente stanca della maleducazione degli allievi, ha parlato di alcuni provvedimenti per sei di loro. In particolare sono stati messi in sfida immediata: Tommy Dali, Valeria, Wax, NDG, Maddalena e Samu.

Tommy Dali è stato eliminato immediatamente per volere di Rudy Zerbi per via dei troppi provvedimenti dai quali non ha saputo – evidentemente – trarne beneficio.

Valeria (“è guera”) Mancini ha perso la sfida contro Cricca, tornato nella scuola in via eccezionale dopo una proposta (approvata dalla produzione) di Lorella Cuccarini.

Rimangono nella scuola NDG, Valeria e Wax che vincono le loro sfide.

Congelata, invece, la sfida di Samu.

Tutti i professori si sono mostrati veramente dispiaciuti per l’accaduto ma nessuno di loro ha svelato cosa sia realmente successo.

Lorella Cuccarini li ha invitati a non fare una cosa simile nemmeno a casa mentre Arisa ha giudicato il loro atteggiamento da “sfig*telli” e “un po’ splatter”.

Cosa è accaduto non l’abbiamo scoperto (come era prevedibile).

Il possibile accesso al serale

Conclusi i provvedimenti, i ballerini ed i cantanti di Amici 22, giudicati da una commissione, si sono esibiti per un posto al serale dopo la maglia della Celentano consegnata a Ramon.

Ad aprire le danze ci ha pensato Gianmarco poi Piccolo G, Megan, Aaron, Mattia, Jore, Isobel, Federica, Eleonora, Angelina, Vanessa, Niveo e Samuel.

Per quanto riguarda la classifica di ballo, Eleonora è risultata ultima mentre al primo posto Isobel.

La ballerina andrà al serale? La risposta è no.

Al primo posto della classifica canto troviamo Angelina (ultimo Piccolo G).

Anche per lei nessuna maglia per il serale.

Mattia si è esibito nuovamente perché ha vinto la prova TIM e per via di un compito che gli ha assegnato Alessandra Celentano (ma non l’ha passato).

Rita, tornata in studio dopo l’eliminazione, ha conquistato una borsa di studio.

Ospite in studio Deddy che presenta il suo ultimo singolo “Casa gigante”.

