Amici 22, anticipazioni esplosive: perché Tommy Dali è stato eliminato e Cricca è rientrato nella scuola? Oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, si è registrata la nuova puntata del talent show che andrà in onda questa domenica pomeriggio su Canale 5.

SuperGuidaTv ha diramato delle ulteriori anticipazioni dettagliate sui motivi dell’eliminazione di Tommy Dali, uno dei cantanti più promettenti di Amici 22:

A quanto si apprende dalle prime anticipazioni Tommy Dali sarebbe stato eliminato da Amici 22 per gravi comportamenti. Cosa è accaduto?

Ebbene la puntata è iniziata con i banchi vuoti di: Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. I ragazzi sono stati poi fatti entrare e sedere su degli sgabelli rossi.

Nessuno ha detto cosa sia accaduto, ma a quanto pare si trattava di qualcosa di grave che è successo durante la notte dell’ultimo dell’anno e che la produzione ha appreso solo lo scorso 6 gennaio, quindi post registrazione del 4 gennaio.

Sono poi entrati ben 6 sfidanti. Zerbi ha deciso di eliminare, visti i precedenti, Tommy. Lorella Cuccarini, invece, ha mandato in sfida Valeria.

Inizialmente la prof voleva fare una sostituzione, ma si è optato per una sfida. Maria De Filippi ha espressamente detto che i professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda.

Arisa ha sottolineato che il capobanda era stato proprio Wax. Quest’ultimo, oltretutto, mentre Arisa parlava, le ha dato le spalle e così la De Filippi ha sottolineato la mancanza di rispetto.