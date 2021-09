Amici 21, anticipazioni e spoiler registrazione seconda puntata: Sangiovanni in studio, eliminazioni e banchi confermati

Anche oggi, grazie all’account Twitter Quello che tutti vogliono sapere, scopriamo in anteprima gli spoiler di Amici 21 in merito alla seconda puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 26 settembre.

Amici 21 anticipazioni e spoiler: ecco cosa è successo nella registrazione

Ospite, come annunciato, Sangiovanni che ha presentato il suo nuovo singolo Raggi Gamma. Mentre cantava Sangio è andato in onda anche il suo videoclip. Giulia ovviamente presente come professionista. Presente anche Aka (non ha cantato, ha solo assegnato il suo banco, ma tornerà quando uscirà il suo nuovo inedito). Presente anche Deddy, anche lui ha cantato: Giove. Deddy ha chiesto alla Pettinelli se avesse stonato, lei ha risposto che è molto migliorato. Giulia ha ballato una coreografia non dimostrativa per i nuovi allievi, bensì un assolo. La puntata è partita con Giulia, Aka e Deddy seduti sui loro banchi. Giulia e Deddy si facevano i dispetti, a un certo punto si sono dati la mano dietro la schiena di Aka. Piccolo spoiler di Raggi Gamma (ma basta così): “Non sei la mia prima volta, ma sei la mia prima volta”. Giulia ha accarezzato Sangio in testa. Giulia consegna la maglia a Mattia (latinista), Nunzio è stato eliminato. Per i ballerini di latino non ha scelto Raimondo Todaro, ma una commissione esterna. Aka7even ha consegnato la maglia Mattias ( ballerino di Veronica Peparini), Gianmarco è uscito. Sangiovanni prima di uscire ha raccomandato di fare palestra ai ragazzi di Rudy.

