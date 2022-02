Nel pomeriggio di oggi si è registrata la nuova puntata di Amici 21 in onda domenica 6 febbraio su Canale 5 dalle ore 14.00. Dopo lo stop della passata settimana a causa di alcuni contagi da Covid che avrebbero interessato qualche ballerino professionista, tutto sembra essere rientrato? Ma cosa è successo nel corso della registrazione odierna? Di seguito tutte le anticipazioni (attenzione, SPOILER!).

Anticipazioni Amici 21: registrazione 5 febbraio 2022

Nel corso della puntata di Amici 21 ci sarà in studio Vanessa Incontrada, mentre Carlo Verdone ha avuto il compito di giudicare la gara cover tra gli allievi di canto. In studio anche due esperti di ballo ovvero Garrison Rochelle e Anbeta Toromani. Federica Gentile per RTL 102.5 ha infine giudicato gli inediti.

La puntata ha visto una clamorosa eliminazione, quella di Cosmary Fasanelli. Mattia resta invece nella Scuola di Amici dopo essere guarito ma non ha fatto la sfida, mentre un banco è stato assegnato ad un altro ballerino di latino, Leonardo.

In merito alla gara delle cover, ecco la classifica stilata da Carlo Verdone:

Alex a pari merito con Sissi 10

Aisha a pari merito con Calma 9,5

Albe ed LDA 8,5

Crytical con 8

Questo invece l’esito del televoto aperto durante il daytime di ieri su Canale 5:

Alex

LDA

Luigi

Albe

Crytical

Sissi

Aisha

Calma

Gli allievi della categoria canto sono stati chiamati sul palco da Maria De Filippi e sono stati chiamati a stilare una classifica per l’accesso al Serale. Calma e Albe sono arrivati ultimi ma messi in salvo dalla Pettinelli e da Zerbi.

Per quanto riguardo gli allievi del ballo, Anbeta ha stilato la seguente classifica:

Carola

Dario

Serena ed Alice

Christian

L’ultimo allievo, a rischio eliminazione, è rimasto ad Amici 21 per volere di Todaro. Anbeta ha giudicato una seconda gara che si è conclusa con la seguente classifica: