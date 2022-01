Amici 21 non andrà in onda domenica causa Covid: chi è risultato positivo

Nella giornata di ieri era attesa la registrazione della nuova puntata di Amici 21 ma qualcosa non è andato per il verso giusto ed alla fine tutto è saltato. Le indiscrezioni hanno iniziato a fare il giro dei social e ad essere riprese da vari portali. A far destare le prime preoccupazioni, i timori che alcuni allievi potessero essere risultati positivi al Covid.

Amici 21, perché salta la puntata di domenica?

Il Covid, in effetti, in tutta questa storia avrebbe un ruolo centrale ma fortunatamente non interesserebbe gli allievi della celebre Scuola televisiva di Maria De Filippi ma altri membri del cast.

Era stato già il portale Quellochetuttivoglionosapere.it ieri a far sapere:

La nuova registrazione di Amici 21 è stata rimandata a data da destinarsi a causa del Covid. L’appuntamento settimanale sarebbe saltato per via della positività di alcuni ballerini nel corpo dei professionisti del programma. Un’evenienza che ha costretto la produzione a rimandare le riprese del Talent di Maria De Filippi. I ragazzi in questione, però, starebbero tutti bene e non accuserebbero sintomi gravi, ragion per cui presto potranno tornare a lavoro.

Ulteriore conferma arriverebbe adesso da Dagospia, con una flash di Giuseppe Candela:

Il virus sbarca ad “Amici”: causa Covid salta la puntata domenicale del talent condotto da Maria De Filippi. Sono risultati positivi diversi ballerini professionisti, al suo posto uno speciale con montaggio e senza studio…

Al momento non sono emersi i nomi dei ballerini risultati positivi al Covid, ma come spiega Fanpage non sarebbe tra loro Andreas Muller in quanto già in isolamento da tempo.