Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata eccezionalmente in onda una nuova puntata di Amici 21 che ha preso il posto di Uomini e Donne. Si tratta dell’appuntamento che sarebbe dovuto andare in onda ieri ma che è stato rimandato per fare spazio alla partita della Nazionale di Calcio. L’appuntamento si è aperto con una delle sfide di ballo tra Mattia e Claudia, ballerina di hip hop.

Amici 21, Raimondo Todaro e Francesca Tocca conquistano i prof

Il primo concorrente di Amici 21 ad esibirsi è stato Mattia che si è cimentato in un passo a due con Francesca Tocca, ex moglie di Raimondo Todaro. Anche questa volta la ballerina ha ammaliato Rudy Zerbi, letteralmente ipnotizzato dalla sua bravura ma soprattutto dalla bellezza.

Un comportamento, quello dell’insegnante di canto della Scuola che non è affatto sfuggito a Maria De Filippi la quale non ha trattenuto le risate durante l’esibizione che ha visto la presenza di Todaro impegnato nella votazione della sfida.

Proprio Raimondo ha voluto ironizzare sul siparietto commentando:

Ho notato, però, che quando ero a casa e guardavo, Rudy alla fine alzava sempre il cartello ‘Sto volando’. Oggi, non so se perché ci sono io, non l’ha fatto.

Puntuale la replica di Zerbi:

Sono un uomo di una certa eleganza, ma l’ho pensato…

E se Rudy è rimasto ammaliato da Francesca Tocca, lo stesso ha fatto un’altra insegnante della Scuola di Amici 21, Alessandra Celentano, pazza della samba sensuale di Raimondo Todaro. Al pari del pubblico, la severa insegnante ha apprezzato molto l’esibizione, ammiccando.

Dopo la performance Zerbi ha commentato ironicamente:

Ci sono rimasto un po’ male… Dopo tanto tempo ho capito perché Francesca scelse te e non me…

