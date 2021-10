Amici 21 e Verissimo oggi non vanno in onda: perché? Ecco come cambia la programmazione di Canale 5

Cambiamenti in vista nella programmazione di oggi, domenica 10 ottobre, su Canale 5. Salta la messa in onda di Amici 21 e di Verissimo: perché? Gli appassionati di calcio lo sapranno già: tutta “colpa” della partecipazione della Nazionale italiana di calcio alla finale per il terzo e quarto posto di Nation League che andrà in onda dalle 15.00 in diretta tv.

Amici 21 e Verissimo oggi non vanno in onda: il motivo

Amici 21 e Verissimo sono senza dubbio due programmi molto seguiti della domenica, così come la Nazionale italiana di calcio. E così, al fine di non costringere gli spettatori a dover scegliere cosa vedere, Mediaset ha optato per un piccolo cambio di programmazione rimandando il talent di Maria De Filippi e il rotocalco di Silvia Toffanin.

La puntata di Amici 21 in programma per oggi 10 ottobre slitta così a domani, lunedì 11 ottobre, che andrà a sostituire eccezionalmente Uomini e Donne.

Per la prossima puntata di Verissimo invece dovremo attendere il prossimo sabato 16 ottobre con la consueta puntata dopo quella andata in onda ieri pomeriggio per poi tornare anche domenica 17.

Ecco dunque come cambia la programmazione di questo pomeriggio: al posto dei due programmi andranno in onda tre nuovi episodi delle soap opera attualmente in palinsesto (Beautiful, Una vita e Love is in the air), seguite dal film per la tv, Inga Lindstrom – Nella tua vita.