Luigi Strangis è uno dei volti più amati di Amici 21. Nel corso dell’ultimo daytime, Rudy Zerbi lo ha aspramente rimproverato e lui ha svelato il perché del suo atteggiamento confidando di avere il diabete.

Non è un fregarmene o meno, forse è sbagliato ma è il mio modo di essere. A me piace la tranquillità, anche se una cosa è seria cerco di farmela scivolare. È che per il problema che ho, evito sempre lo stress, quindi prendo in questo modo le cose. Che problema? Il diabete, che poi incide sulla glicemia, quindi cerco sempre di lasciar andare tutto.