Mara Venier durante la conferenza stampa di Domenica In, ha parlato della “sfida” contro Amici 21 e Maria De Filippi (solamente per due settimane). La conduttrice ha “parlato” pure di Francesca Fialdini dopo le evidenti frizioni (una proprio recente).

Amici 21, Mara Venier commenta la sfida “contro” Maria De Filippi

Maria De Filippi mi ha chiamato per dirmi che Amici 21 andrà in onda per due puntate contro Domenica in. Registrerò Amici perché è uno show che amo. Quel programma è una corazzata siamo due professioniste che lavorano col cuore e con la passione.

E su Francesca Fialdini si “trincera” quasi dietro un “no comment”:

In merito al recente abbandono dei social da parte di Loretta Goggi, la conduttrice di Domenica In commenta:

