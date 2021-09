Tra Mara Venier e Francesca Fialdini i presunti dissapori non sarebbero ancora svaniti ma anzi nelle passate ore un nuovo siparietto avrebbe alimentato ulteriormente le voci. Tutto si sarebbe consumato nella seconda serata di ieri su Rai1 durante la XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione. A condurre la serata, Alberto Matano e la stessa Mara Venier.

Mara Venier e Francesca Fialdini: ancora dissapori?

Al momento della premiazione di Francesca Fialdini, la collega Mara Venier ha preferito lasciare il palcoscenico. A premiare la conduttrice di Da noi a ruota libera, è quindi stato solo Alberto Matano.

“Esco con voi”, dice Mara a coloro che erano stati premiati appena un attimo prima dell’ingresso di Francesca Fialdini. E’ Matano, dunque, a chiamare la collega premiandola per il programma “Fame d’amore”.

Già in passato non mancarono le voci di presunti dissapori tra le due conduttrici Rai della domenica pomeriggio ma interpellata sull’argomento la Fialdini si era limitata a dire in una intervista a Che Tv che Fa:

Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa.

Mara Venier, di contro, non si è mai espressa pubblicamente.