LDA e Calma, alle prese con l’assegnazione de La Paranza di Daniele Silvestri, hanno storto il naso sfottendo il celebre brano e scatenando la reazione indispettita di Rudy Zerbi, professore di canto di Amici 21.

Cioè questa la dobbiamo fare io e te? Io mi oppongo, ma che è? Io questa cosa non la canto. – lo sfogo di LDA così come riportano le colleghe di Isa&Chia – Preparare un pezzo così è una perdita di tempo. Vestiamoci da papere, tanto a sto punto. Devo far sentire questa canzone di là, ti prego. Io resto allibito.

Io non sto qua con gli scemi, contro non ho gli scemi. E quindi perché io devo sfigurare con gli altri? Ma che si balla con la panza? Dai è uno scherzo per forza, non può essere vero. Io non mi scervello nemmeno, non lo faccio. Mi prendo il cazziatone perché? Perché penso che questo pezzo faccia schifo?

Non lo faccio, qua si parla del mio futuro, io La Paranza non la canto a costo di dare il punto agli altri. Io non scrivo qua, che barre scrivo? Magari mi vesto pure da papera.