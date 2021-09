Amici 21, Arisa scrive una lettera a Maria De Filippi prima del debutto

Come ben sapete Arisa non sarà tra i professori della nuova edizione di Amici 21 in partenza oggi su Canale 5. La cantante, dopo avere accettato Ballando con le stelle, ha voluto ugualmente scrivere una lettera pubblica a Maria De Filippi.

Buongiorno a tutti, oggi inizia una nuova edizione di Amici. Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola d’imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati.

Amici è un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista. È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico. Spero di vedere Elisabetta tra i banchi, come avevamo concordato “con me o senza di me tu ci sarai” e poi…