Per Alfonso Signorini la sesta edizione del Grande Fratello Vip ha rappresentato un grande impegno durato ben sei mesi. Il sipario si è chiuso questa notte con la proclamazione del sesto vincitore dell’edizione in salsa Vip, la terza condotta dal giornalista e direttore di Chi.

I segni dei sei lunghi mesi di lavoro sono stati ben visibili sul volto di Alfonso Signorini che ieri ci ha scherzato su conversando con la collega Ilary Blasi, nel corso della veloce incursione avvenuta nello studio del GF Vip.

Ma quali sono per il futuro i prossimi impegni del conduttore? Signorini è intervenuto nelle passate ore tramite il suo profilo Instagram (video in apertura), ringraziando il suo pubblico e svelando cosa farà a partire da oggi:

Eccoci qua. Solo poche parole per ringraziarvi davvero perché siete in tantissimi. Vi voglio ringraziare per le belle parole di cui mi avete riempito. Io non posso rispondere a tutti, quindi lo faccio con questo messaggio. Vi ringrazio perché avete colto il senso. Il senso è quello di raccontare, di raccontare la vita tra alti e bassi. Esattamente come alti e bassi siamo stati noi. A volte la torta è riuscita, a volte si è bruciacchiata però sempre con l’intento di fare bene, sempre con la buonafede, sempre con la voglia di farvi compagnia senza nessun’altra pretesa. E quindi grazie, vi porto tutti nel cuore. Adesso io staccherò per un po’, perché ho bisogno di riposo. Vi voglio bene.