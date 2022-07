Prima di cimentarsi nella conduzione della nuova edizione del GF Vip, Alfonso Signorini è stato chiamato ad assolvere un ruolo particolarmente delicato: il padrino del figlio di una coppia nata proprio nella Casa più spiata d’Italia. Loro sono gli innamoratissimi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che ieri hanno celebrato il battesimo del loro primogenito, Gabriele.

Il battesimo del piccolo Gabriele, figlio di Clizia e Paolo, è stato celebrato ad Agrigento ed il padrino non poteva essere che colui che ha permesso ai due genitori di incontrarsi, conoscersi ed innamorarsi proprio a favore di telecamere.

Le immagini dell’emozionante cerimonia sono state condivise nelle ore passate attraverso i social e mostrano proprio l’esatto momento in cui il padrone di casa del GF Vip versa l’acqua salta sulla testa del piccolo Gabriele, nato lo scorso febbraio.

Era stata proprio Clizia Incorvaia, lo scorso febbraio, poco prima del parto, a comunicare a Signorini, in diretta tv, la scelta presa con il compagno Paolo: “Voglio che lo battezzi tu”. Il conduttore aveva prontamente replicato in modo affermativo e nelle ultime ore ha mantenuto la parola data.

Durante la festa per il battesimo del piccolo Gabriele, Alfonso Signorini ha fatto un discorso:

Clizia mi disse, “Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita”. Mi disse “non voglio innamorarmi, voglio vivermi l’allegria”. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso. Poi è arrivato lui, mi disse “A me non interessa niente dell’amore, voglio fare una nuova esperienza.

L’amore quando c’è non si può combattere, sono felice che questo bambino meraviglioso sia qua perché questa è la dimostrazione che non solo il GF VIP è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto. Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto, sono contento perché al di là del Grande Fratello, a noi interessa la vita, l’amore, le emozioni.