Clizia Incorvaia cancella un video con il figlio sommersa dalle critiche: ecco per quale motivo

Clizia Incorvaia, diventata da poco mamma del piccolo Gabriele, ha condiviso su Instagram un bel video che la mostra con il figlio avuto dal compagno Paolo Ciavarro, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Clizia Incorvaia cancella un video con il figlio: ecco per quale motivo

Dopo la condivisione del video, la ex concorrente del GF Vip è stata letteralmente sommersa dalle critiche ed i commenti negativi e, proprio per questo motivo, ha deciso di cancellare il bel momento in compagnia del figlio che mangiava la prima frutta perché “non voglio energie negative e gente che scrive cose senza criterio”.

Clizia Incorvaia ha poi svelato il perché della sua decisione:

Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza. E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare anche ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento.

Quando il piccolo Gabriele aveva un paio di mesi, Clizia ha dovuto smettere di allattarlo perché non aveva più latte a sua disposizione.

Proprio per questo motivo, la Incorvaia ha cominciato lo svezzamento fino al momento della prima frutta che ha voluto condividere nella giornata odierna tramite social.

I commenti negativi, erano riferiti a questo:

A tutti i pediatri improvvisati sul web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano, adesso abbiamo provato la frutta, e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra.

Ma la gente non si stanca mai di scrivere cattiverie?