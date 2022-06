Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, intervistati tra le pagine di Chi Magazine, hanno parlato della loro vita di coppia dopo l’arrivo del figlio Gabriele. L’ex del Grande Fratello Vip, poi, ha anche raccontato in che rapporti è con Francesco Sarcina, ex compagno della sua dolce metà.

Con l’arrivo del figlio la loro vita è oggettivamente cambiata e, proprio a tal proposito, Clizia Incorvaia precisa: “Volendo, il desiderio è cresciuto, ora non c’è più il tempo di prima, se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l’attesa rafforza il desiderio”.

E per quanto riguarda il rapporto con Francesco Sarcina, proprio Paolo Ciavarro svela:

In tanti mi hanno chiesto: “Ma hai fatto un figlio con una donna che ha già un figlio?” E quindi? Quindi è tutto meraviglioso, basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto con Francesco.

E Clizia ha concluso:

Paolo fa sentire a Nina la stima che ha verso Francesco. Il nostro rapporto – mio e di Francesco – in passato non è stato idilliaco, ma Paolo mi ha anche aiutato a ritrovare un equilibrio con il mio ex, è stato importante.