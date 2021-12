Notte bollentissima al Grande Fratello Vip. Dopo i “limoni choc” di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, pare che anche Soleil Sorge e Alex Belli si siano coccolati sotto le coperte.

E se il web vocifera e racconta che potrebbe anche esserci stato altro, Soleil e Alex si sarebbero solamente baciati. Non c’è niente di male, ci mancherebbe… purtroppo però entrambi sono impegnati e, in un certo senso, stanno mancando di rispetto a queste persone che li “aspettavano” fuori dalla Casa del GF Vip.

Naturalmente per ciò che mi riguarda sono liberi di fare ciò che vogliono ma spero che si prendano la piena responsabilità delle loro azioni.

Voi cosa ne pensate?

Solo alcuni baci sotto coperta, oppure, come dicono gli amici del web, ci sarebbe stato un avvicinamento più importante?

Ecco alcuni VIDEO.

Soleil-Alex #gfvip #solex Non è molto utile nascondersi sotto le coperte quando si fa tanto rumore🤭 pic.twitter.com/XD6uDSVlvH

Ma solo a me non frega niente se il #solex si sono baciati o meno? Si tradisce chiunque al mondo, non cadiamo dal pero su, mica hanno tradito noi! #gfvip

— Greta🌈🌷 (@Greta34442995) December 5, 2021