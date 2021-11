Solo pochi giorni fa, Delia Duran, moglie di Alex Belli, entrava nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto chiarificatore con l’uomo, dopo l’eccessiva vicinanza a Soleil Sorge. La modella ed attrice venezuelana aveva spronato il suo compagno ad essere se stesso e viversi la sua esperienza, nel rispetto però della donna che lo aspetta fuori e del loro amore. Eppure non tutto sembra essere andato per il verso giusto.

Alex e Soleil, interviene Delia Duran

Solo poche ore dopo l’ingresso in Casa di Delia – con tanto di quarantena per un incontro di pochi minuti – Alex e Soleil si erano riavvicinati sempre di più passando dal bacio passionale (“teatrale”?) ai gesti maliziosi in cucina (solo per provocare Adriana Volpe?).

Adesso però, poche ore prima della nuova diretta, Delia Duran rompe il silenzio tramite il suo profilo Instagram pubblicando una Story che vale più di mille parole:

Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole!! Not comment.

Ed a seguire la repostato la risposta dell’amica Guenda Goria (fidanzata con il migliore amico di Alex Belli), che si è espressa sull’attore e Soleil commentando:

Dopo 24 ore che Delia è entrata nella Casa e lo ha pregato di fare meno lui ha continuato come se nulla fosse. Io vivo Delia e i suoi sbalzi d’umore, le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata. Trovo non stia proteggendo la donna che ama. Tra attrazione artistica e coccole nel letto in piena notte non so che dire. Capisco che voglia sentirsi libero ma sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso.

Nel frattempo, dalle anticipazioni svelate da Alfonso Signorini nel corso del daytime, scopriamo che Delia Duran tornerà nuovamente al Grande Fratello Vip ma questa volta per vendicarsi: cosa accadrà?