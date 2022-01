Alex lascia Delia, lei organizza un viaggio con Soleil – VIDEO

Delia Duran non sa ancora di essere stata lasciata a mezzo Twitter da Alex Belli, ma anticipa la prossima mossa del suo ormai ex ed organizza un viaggio in Amazzonia insieme a… Soleil Sorge! Proprio così: le due donne si sono ritrovate in cucina e per la prima volta hanno affrontato un discorso senza liti o reciproche accuse.

Delia e Soleil sempre più complici: ignare della decisione di Alex

Mentre Alex Belli decideva di lasciare Delia Duran, quest’ultima si ritrovava in cucina con l’amica speciale, Soleil. L’influencer le ha confidato che sarebbe dovuta partire per un viaggio alla scoperta di una tribù in Amazzonia.

Delia l’ha ascoltata con grande interesse e partecipazione, affascinata dal discorso di Soleil, proponendo un viaggio insieme:

Che bello! Ah ma possiamo organizzare, io me lo sto preparando da qualche anno solo che la pandemia ha fermato tutto. Ma uno dei quei viaggi che vorrei fare è proprio conoscere il mio, il nostro Paese! L’Amazzonia soprattutto che è il polmone di tutto il nostro Pianeta Terra.

Ed anche Soleil si è detta d’accordo con le parole dell’ex di Alex Belli.