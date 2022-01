Alex Belli lascia Delia Duran su Twitter: le sue parole

Delia Duran non dovrà più decidere se lasciare o meno Alex Belli, dopo averlo già in parte fatto in diretta tv. Adesso, a farlo, ci ha pensato direttamente l’attore, ma su Twitter. La decisione però sarà comunicata alla Vippona solo nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip, anche se nel frattempo le cose potrebbero presto ribaltarsi nuovamente.

Alex Belli lascia Delia Duran

Con un post su Twitter Alex Belli ha deciso di lasciare Delia Duran dopo tre anni di relazione invitando sua moglie a camminare da sola e dicendosi dispiaciuto del racconto che sta facendo dentro la Casa del GF Vip:

Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola.

Un addio avvenuto a meno di 24 ore dal suo ingresso nella Casa dove aveva avuto modo di confrontarsi ancora con Delia ma soprattutto di rivedere Soleil Sorge. Sarà stato anche questo a fargli prendere finalmente una decisione ed una posizione in merito alla sua storia? E’ davvero un addio o l’ennesimo capitolo di una soap che inizia ormai a stancare?