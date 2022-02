Alex Belli, messaggi privati a Federica: interviene pure Gianmaria – VIDEO

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, ospiti di Casa Chi, hanno parlato della loro storia d’amore nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore ha aperto le danze svelando se manderebbe – o meno – la sua fidanzata nella factory di Alex Belli.

Federica e Gianmaria parlano di Alex dopo i messaggi privati ricevuti da lei

“Mandare Federica nella factory di Alex Belli? Penso che lei non andrebbe. A questo punto ci vado io come musa vista l’evoluzione della cosa. Appena è entrato in Casa la prima cosa che ha fatto è parlare di me…”, ha ironizzato Gianmaria.

Gianmaria e Federica hanno già conosciuto le relative famiglie: “Sono arrivato sotto casa sua ed è uscito il padre invitandomi a salire – ha svelato Antinolfi – sono stati molto carini e gentili. Abbiamo chiacchierato per un po’. Erano tutti lì che ci aspettavano ma erano più imbarazzati di me”.

La coppia ha svelato come avrebbe reagito all’ingresso di Alex Belli se fossero stati ancora nella Casa del GF Vip:

Alex Belli? L’avrei evitato a prescindere perché non mi piace come persona. – ha rivelato Federica – Quando mi ha cercato per scattare le foto ho percepito che poteva esserci un secondo fine. I messaggi non erano proprio espliciti ma conoscevo il personaggio.

Anche Antinolfi non è stato clemente:

Mi sarei veramente sentito preso per il cul* da tutti, vi dico la verità! Per me è tutto un teatrino.

Entrambi puntano su Jessica Selassiè come vincitrice del programma.