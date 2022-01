Nelle ultime ore è diventato virale su Twitter un video in cui Alessia Marcuzzi rimproverava (in maniera perfetta) Lidia Vella per aver bullizzato per una intera settimana Federica Lepanto al Grande Fratello.

Se Alessia Marcuzzi avesse potuto gestire gli scivoloni di Katia Ricciarelli al GF Vip

Lidia senti, hai usato spesso dei toni molto forti, accesi, e spesso anche immotivati. Te ne vergogni? Che cosa è che ti da fastidio di Federica? Come si è presentata a te? Questo è sufficiente per ferire una persona per tutta la settimana in quel modo? Io devo dire ragazzi che vi ho guardato tanto e ci sono stati dei momenti in cui mi sono vergognata per te, veramente. Hai superato proprio il limite, ma tanto. Ci possono essere tutti i motivi del mondo però questo non giustifica quel tipo di atteggiamento.

Dove si firma per riportare Alessia Marcuzzi al Grande Fratello Vip?

La conduttrice con fare materno, delicatezza e premura, ha comunque mantenuto il punto ed ha evidenziato l’atteggiamento da bulla della concorrente (prendendone anche le distanze: “Mi sono vergognata per te”).

Prendete esempio, tutti.