Alessandro Borghi è finito nella polemica per una frase estrapolata da un’intervista totalmente decontestualizzata. Ecco perché l’attore, dopo la shitstorm social in cui è stato accusato di sessismo, è sbottato facendo un video su Instagram per chiarire la cosa.

Alessandro Borghi accusato di sessismo, l’attore sbotta sui social

Intervistato da Io Donna il buon Alessandro Borghi ha parlato della sue fidanzata Irene Forti, dedicandole delle parole d’amore che gli amici dei social hanno (chiaramente) frainteso:

Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: adesso io ce l’ho. La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca.

Borghi ha parlato della sua esperienza e non ha fatto un discorso generale (e l’ha precisato pure nel video che si riferiva ad un suo punto di vista).

Queste dichiarazioni hanno ugualmente sollevato una indignazione collettiva che ha preso il via sotto il post Instagram del Corriere della Sera che riprendeva la sua frase.

L’attore, proprio per questo motivo, è stato costretto ad intervenire tramite un video:

Io parlavo di me e dicevo che secondo me un uomo per completare la sua esistenza ha bisogno di una persona vicino che lo migliori. Voi avete detto che questa è una cosa sessista. Quanto siete stupidi porca pu****a. E’ incredibile questa cosa. Che bello questo mondo. Bravi, andate a commentare tutti i post del Corriere.

Borghi ha aggiunto:

Scusate ma mi fa troppo ridere questa cosa. Tutte le cose che finiscono con “ismo” se non si sanno maneggiare bene sono molto pericolose. Come fa ad essere un commento sessista? Non vi sopporto più, menomale che ci sono i miei amici che vi insultano perché io non posso. Per concludere, volevo dire che spero che queste persone non siano tra i miei follower. A me non me ne frega dei follower su Instagram. Mi interessa che le persone che mi seguono abbiano un motivo per farlo.

Ma seriamente credete che uno come Alessandro Borghi possa davvero essere sessista?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere)