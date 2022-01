Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno discusso fino ad arrivare alla “rottura”. C’entra per caso qualcosa l’imminente ingresso di Delia Duran?

Delia Duran, proprio ieri, ha ufficialmente annunciato la pausa da Alex Belli in attesa di entrare nella Casa del GF Vip dopo la sua quarantena. Al termine della diretta, Sophie e Basciano hanno discusso ancora.

La Codegoni, stanca di dover dare costanti dimostrazioni, ha generato il fastidio di Alessandro che ha invitato la vippona a prendere una volta per tutte una decisione in merito alla loro relazione.

Dopo il battibecco Sophie si è sfogata con le sue amiche scoppiando a piangere:

Prima di andare a dormire Alessandro e Sophie hanno discusso ancora e l’ex tentatore ha chiuso la loro conoscenza:

C’entra, per caso, l’imminente ingresso di Delia Duran nella Casa del GF Vip?

Proprio Sophie, alcuni giorni, aveva ipotizzato uno scenario:

Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta, questo astio con Alex… Alex che viene a fare di nuovo i confronti.

Delia proverà a sedurre un po’ Alessandro (che non so quello che farà), e Alex verrà dentro per ricominciare con i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto studiato a tavolino.