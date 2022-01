Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge hanno parlato dell’atteggiamento degli altri, concentrandosi soprattutto su Manuel Bortuzzo (che ha votato “contro” l’italo americana).

“Giacomo, pur essendo con Valeria che è dalla nostra parte, uno di qua uno di là… perché? Poi è lei che vota, non c’è coerenza”, afferma Katia parlando delle nomination.

Soleil Sorge ha aggiunto:

Katia Ricciarelli, a questo punto, ha nuovamente espresso il suo punto di vista su Manuel Bortuzzo:

Ah si? Ancora! Io non lo voglio neanche guardare in faccia perché non lo ritrovo, non ritrovo più Manuel, non ritrovo più uno che ha sempre avuto affetto per tutti. Sembra diventato quasi cattivo, non lo so…