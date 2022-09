Adriana Volpe ha rilasciato una lunga e interessante intervista tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola. La conduttrice ha parlato delle opinioniste del Grande Fratello Vip ed ha espresso il suo parere sui concorrenti, a cominciare da Elenoire Ferruzzi.

Elenoire e Carolina Marconi per me sono le due outsider che segneranno questa edizione. Elenoire è il personaggio che sta facendo discutere di più in questi giorni. Non solo per la sua figura eccentrica, unica, con queste unghie, ma per le riflessioni che suscita. Mi ha colpito e credo abbia commosso tutti quando ha raccontato la vita delle trans, una vita non facile perché sono spesso disumanizzate e, prima della persona, arriva il pregiudizio.

Il messaggio di Elenoire è trasversale, universale: dobbiamo scavare e vedere l’anima di una persona e non fermarci alle apparenze. Ma, con il cuore in mano, vorrei anche dare un consiglio a Elenoire: per essere rispettata bisogna saper rispettare gli altri… quindi anche un po’ meno con Luca, che è fidanzato.