Il Grande Fratello Vip 7 è appena iniziato, ma a quanto pare lo scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe resta molto acceso, seppur questa volta a distanza. Come sappiamo, la Volpe è stata sostituita nel suo ruolo di opinionista da Orietta Berti che forse ha ancora bisogno di scaldare i motori. Tuttavia, sin dalla vigilia dell’edizione, Sonia ha continuato a lanciare frecciatine all’ex collega.

Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli nella prima del GF Vip 7

Già durante la sua intervista a Verissimo, Sonia Bruganelli ha ribadito che quest’anno non avrebbe litigato con la collega opinionista, pur non citando Adriana Volpe. Ieri sera però Alfonso Signorini, poco dopo l’inizio del reality, ha voluto mandare un saluto alla Volpe, al quale si è unita anche la Bruganelli.

Nonostante i saluti però, Adriana Volpe ha (volutamente?) ignorato le parole di Signorini rivolgendosi solo ai nuovi Vipponi: “Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che entreranno nella casa del GF Vip. È un’esperienza unica che vi porterete sempre nel cuore”. Poi ha voluto esprimere comunque la sua opinione sulla presenza di Sonia, per il secondo anno consecutivo, sulla poltroncina di opinionista.

Seppur in maniera indiretta, la conduttrice fuori dal GF Vip (e che ha rinunciato di tornarci anche come concorrente), ha messo un eloquente “like” ad un commento su Twitter di un utente che scriveva: “Sonia Bruga che pensava di essersi liberata di Adriana Volpe e prendere la scena e invece si presenta Giulia Salemi”.

Insomma, il catfight tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli continua a distanza e probabilmente non mancheranno nel corso della lunga edizione del GF Vip 7 i commenti della prima che avrà modo (e tempo) per togliersi tutti i sassolini dalle scarpe, con eleganza come sempre.

Ahauahahauah eh no, lei pensava di prendersi la scena con le sue espressioni perennemente scazzate e l’aria da stocazzo immotivata 😁 #gfvip #prelemi https://t.co/NuHdJHlZmC — BimBumBam ~’Vai a voler bene a tua moglie’ (@BimBumB72357488) September 20, 2022