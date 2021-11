Le sorelle Selassié, Jessica, Clarissa e Lulù, nell’ultima puntata sono state le vere protagoniste, nel bene o nel male, del Grande Fratello Vip. Le tre sorelle si sono ribellate contro alcuni concorrenti, ribadendo l’esigenza di dare maggiore spazio ai giovani desiderosi di fare carriera, rispetto ai concorrenti più adulti. Le loro dichiarazioni hanno però sollevato un vero e proprio polverone.

GF Vip contro le sorelle Selassié? Jessica e la censura

Intanto già da giorni serpeggia un dubbio più che lecito da parte degli utenti social appassionati del GF Vip: possibile che ci sia un vero e proprio accanimento da parte di concorrenti e produzione nei confronti delle sorelle Selassié?

Lo abbiamo visto ieri, per l’ennesima volta, con Lulù ed il provvedimento (!) del GF così come l’atteggiamento dei Vipponi in seguito all’uscita di Clarissa, come lamentato da Jessica. E proprio quest’ultima, pare sia stata vittima di censura da parte della regia del reality.

Sono in tanti a crederlo, come testimoniano i vari tweet i quali ribadiscono un vero e proprio accanimento nei confronti delle sorelle Selassié, a partire dalla censura attuata ieri nei confronti di Jessica in merito alle sue dichiarazioni su ciò che accade in confessionale.

Jessica dice:”Non mi sopportano in confessionale,dicono sempre:”Stringi, stringi, infatti non mettono mai un mio confessionale in puntata,tranne questo che hanno pure tagliato”

Scatta la censura.

Lo vedere che ci sono gli inticcabili e chi viene preso a pesci in faccia? #gfvip — Sara (@__Stand_by) November 30, 2021

Cambiano regia nel momento in cui Jessica dice: “Non mi considerano, in confessionale mi dicono di stringere”. Ci sono voluti 3 mesi per capire che i riflettori sono stati monopolizzati da personaggi usa-e-getta? CESSITUDINE #GFVIP pic.twitter.com/owpJTUHYHM — Dodo (@Dodo35860254) November 30, 2021

Jessica per la terza volta spiega quello che ha detto in confessionale e per la terza volta viene censurata ma chi vogliono prendere in giro #GFvip https://t.co/Hc87A9KoiG — L (@supremanes) November 30, 2021

Il #gfvip che censura Jessica perché stava spiegando cosa voleva dire nel confessionale. No ma non lo abbiamo capito che vi stanno sulle palle le princess @GrandeFratello. Siete penosi. Dateci il dialogo di Jessica e Carmen — Debina 87 (@Debina87) November 30, 2021

Non solo: anche durante una conversazione tra Alex e Soleil di qualche giorno fa un autore è intervenuto con un commento che lascerebbe intendere una sorta di accanimento nei confronti delle Princess.