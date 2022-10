Tempo di scontri e confronti nella Casa del Grande Fratello Vip. Wilma Goich, esaminando le foto dei vipponi dello scorso anno, ha commentato Katia Ricciarelli, le sorelle Selassiè e Soleil Sorge.

Wilma Goich contro le Selassiè al GF Vip: “Che fine hanno fatto?”

“Però una che non è mai stata nominata è Katia Ricciarelli. – riportano le colleghe di Isa&Chia – L’anno scorso sempre immune. Quasi tutte le puntate lo è stata. Te lo ricordi? Io me lo ricordo. Quasi tutte le puntate lei era immune perché era… non mi dire che i ragazzi… Non voglio dire cose che non voglio dire nemmeno dire”.

Wilma, di contro, ha criticato le Selassiè facendo i complimenti a Soleil:

Ecco le princess! Una delle tre ha vinto. Ma che fine ha fatto? E’ sparita. L’altra, Lulù, mi stava proprio sulle pal*e! Non si è vista più nemmeno lei. Chi è andata avanti è solo Soleil Sorge che ha una bella testa!

Wilma anche meno le selassie no si toccano grazie.. #gfvip — Valchiria 🌸 (@Valchiria1qq) October 11, 2022

Ma Wilma oggettivamente è più rompi palle della Ricciarelli! Qui siamo a livelli estremi… 😨 #GFvip — jessyintheheart❤️🔥💪 (@Filippo230796) October 11, 2022