Amici Full Out, lo spettacolo dedicato agli ex talenti di Amici 22 andato in onda su Italia 1 è stato letteralmente “ingoiato” dal gossip, tra interviste doppie e confronti tra cantanti e ballerini: ecco cosa è successo tra Wax e Maddalena con “incursione” anche di Mattia Zenzola.

Wax smette di seguire Maddalena e spunta uno scoop su Mattia

Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear hanno condotto lo spettacolo svelando alcuni retroscena interessanti e scoperchiando dei gossip. Maddalena Svevi è stata, più volte, al centro dell’attenzione.

La ballerina ha parlato della sua storia con Mattia Zenzola svelando di essere stata lei a lasciarlo:

Chi tra me e Mattia ha lasciato l’altro? Posso dire… non è carina questa domanda. Allora, la verità, sono stata io.

Interpellato dal conduttore, Mattia ha confermato le parole della ballerina.

Nel frattempo, i fan hanno fiutato della tensione anche tra Maddalena e Wax. Dopo lo spettacolo andato in onda in TV, infatti, proprio il cantante ha smesso di seguire la ballerina su Instagram: cosa sarà successo?

Nel frattempo, durante un Instore, il cantante avrebbe pure strappato una fotografia che lo ritraeva insieme a Maddalena mentre si trovavano ancora nella scuola di Amici 22.