Maddalena Svevi di Amici 22 beccata a baciare un professionista del talent show? Niente fotografie ma un’indiscrezione arrivata a Very Inutil People, ecco di cosa si tratta.

“Maddalena e Sebastian si baciavano al Sanctuary davanti a tutti. Fonte certa al 100% era lì una mia amica!”, ha scritto una utente a Very Inutil People.

Il Sebastian in questione è naturalmente Melo Taveira, ex allievo ed oggi professionista di Amici.

Dopo il flirt (finito male) con Mattia Zenzola, Maddalena durante il suo percorso scolastico si era avvicinata anche a Samuel Segreto e Paki (ma con entrambi non è andata a finire bene, specie con il secondo).

Dopo la vittoria del talent show come è andata tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi? La ballerina, intervistata da SuperGuidaTV, aveva svelato cosa era accaduto a pochi giorni dal trionfo del suo ex fidanzato:

Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose. Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio.

Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico sicuramente.