Vladimir Luxuria ha seriamente rischiato di finire in Honduras come sostituta momentanea di Alvin, inizialmente bloccato causa Covid, ma alla fine si è trattato di un falso allarme, dal momento che è riuscita a restare in studio, affiancando Nicola Savino come opinionisti durante la conduzione di Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria commenta la conduzione di Ilary Blasi

Ma cosa pensa realmente Vladimir Luxuria di Ilary Blasi come conduttrice? L’opinionista ne ha parlato in una recente intervista per Novella 2000 alla quale ha commentato:

La considero, schietta, simpatica e alla mano. Sono certa che ci andrò d’accordo e prevedo momenti di altissima “illarità”, ma non escludo neppure quelli seri e profondi. Anche le trasmissioni popolari possono rivelarsi utili a veicolare messaggi importanti.

Vladimir ha anche detto la sua sul motivo per il quale nascerebbero spesso degli amori durante i reality da parte dei partecipanti:

Per occupare il tempo…quando sei costretto a vivere in pochi metri quadri di casa o di costa sabbiosa, alla fine trovi il modo di evadere, se non altro con la testa. Sull’Isola dei famosi è più raro che Cupido scocchi le sue frecce, in quel caso il bisogno primario è sopravvivere. Da naufraga io avrei voluto fidanzarmi con una mozzarella di bufala.

Infine l’opinionista ha svelato che a suo dire la naufraga perfetta sarebbe stata Alessandra Mussolini: “sarebbe molto divertente”, ha chiosato.