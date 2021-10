Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito. Questa volta l’inviato di Striscia la Notizia ha dovuto fare i conti con degli spacciatori della provincia di Foggia che lo hanno picchiato mentre stava realizzando un servizio.

Vittorio Brumotti si trovava in provincia di Foggia insieme alla troupe di Striscia la Notizia mentre documentava lo spaccio di un quartiere che avveniva serenamente alla luce del sole.

“La ferocia di queste persone non ci fermerà” ha dichiarato l’inviato.

La terribile aggressione è avvenuta nel pomeriggio di martedì 5 ottobre. Vittorio Brumotti è stato minacciato, inseguito e aggredito con un pugno in pieno viso.

Ad alcune ore dall’accaduto l’inviato di Striscia la Notizia è intervenuto tramite social:

La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla.