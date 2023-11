Vincitore Tu si que vales 2023: chi sono i finalisti, come votare e montepremi in palio

Stasera, sabato 18 novembre, scopriremo chi sarà il vincitore di Tu si que vales 2023. La finalissima del programma di Canale 5 andrà in onda dalle 21.40 circa, condotta come sempre da Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria ritroveremo invece Maria De Filippi, Gerry Scotti, la new entry Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, mentre il ruolo di voce del popolo sarà ricoperto da Sabrina Ferilli.

Vincitore Tu si que vales 2023: chi sarà tra i finalisti?

C’è grande attesa per la finale di Tu si que vales in onda questa sera, 18 novembre su Canale 5. Il vincitore dell’edizione si porterà a casa un montepremi di 100 mila euro in gettoni d’oro, ma non mancheranno altri interessanti premi messi in palio. Ma chi sono i finalisti?

Prima di saperne di più sui premi in palio al vincitore e non solo di Tu si que vales 2023, scopriamo la lista dei finalisti e dei talenti della Scuderia Scotti:

Enzo Weyne, illusionista;

Duo Vita, acrobati con il cerchio;

Messoudi Brothers, giocolieri e spogliarellisti;

Duo Artur & Esmira, acrobati;

Les French Twins, illusionisti informatici;

Duo Paradise, atleti;

Samuele Palumbo, bambino violinista;

Mystery of Gentleman, acrobati;

Duo Just Two Men, acrobati;

Dimitry Politov, pole dancer;

Ramadhani Brothers, atleti;

Showproject, ginnasti;

Enzo Pebre, acrobata;

Amedeo Abbate, comico.

Ed ecco i tre talenti della scuderia Scotti giunti nella finalissima:

Italo Arienti;

Massimo Cammarata;

Pietro Failla.

Tutti i premi in palio

Dopo le esibizioni di tutti i concorrenti sarà decretato il vincitore della decima edizione di Tu si que vales 2023 che vincerà il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro. Il vincitore della Scuderia di Gerry Scotti, invece, si aggiudicherà un viaggio per due persone. Infine, il premio Freshness offerto da Air Action Vigorsol del valore di 30 mila euro sarà assegnato a un concorrente che avrà presentato un’esibizione fuori dagli schemi. A sceglierlo saranno giuria e conduttori.

Come si vota

Il pubblico da casa potrà decretare il vincitore di Tu si que vales votando nei seguenti modi: