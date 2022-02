Vincitore LOL 2: svelato il nome, ecco chi è (SPOILER)

A distanza di quattro giorni dall’esordio di LOL 2, si conosce già il nome del vincitore della seconda edizione del comedy-show di Prime Amazon Video. A due episodi dalla fine della seconda edizione, è già trapelato il nome. Se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di non proseguire nella lettura (ATTENZIONE: SPOILER!).

Vincitore Lol 2: spunta il nome del comico

Sono dieci, in tutto, i comici più o meno celebri di questa seconda edizione di LOL 2 condotta da Fedez e Frank Matano. Uno solo però si è guadagnato il premio di 100 mila euro da donare in beneficenza.

Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Tess Masazza, Virginia Raffaele e The Pozzolis Family, composta da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli: chi tra loro ha vinto?

A svelare il nome in queste ore è stato il portale Very Inutil People che è riuscito ad acciuffare in tempo un indizio clamoroso. Ecco cosa scrive: