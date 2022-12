Stasera, 23 dicembre, scopriremo il vincitore di Ballando con le Stelle 2022. Gabriel Garko, purtroppo, è già fuori dai giochi dal momento che avrebbe deciso di ritirarsi. Ma come sarà votato il concorrente destinato a trionfare?

A fornire una risposta sul giudizio dato al vincitore di Ballando con le Stelle è stata Carolyn Smith, presidentessa di giuria, intervenuta nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone:

Così ha annunciato la Smith dal programma pomeridiano di Rai1. Ad intervenire è stata poco dopo Selvaggia Lucarelli attraverso le sue Instagram Stories, tramite le quali ha smentito le parole della collega e vicina di banco, facendo delle doverose precisazioni su quello che accadrà questa sera:

Per correttezza, oggi Carolyn Smith ha dichiarato che stasera il vincitore sarà deciso dal pubblico. Questo è semplicemente falso e leo lo sa molto bene visto che come me ha ricevuto il regolamento e lo ha anche commentato. Votano il pubblico , la giuria e anche gli opinionisti.

Non so bene che peso abbiano in percentuale i voti di giuria, pubblico e opinionisti (non ci è stato specificato), ma è così.