Nel video di Marco Mengoni c’è un allievo di Amici 20: ecco chi è

Marco Mengoni è tornato con un nuovo brano, “Ma stasera”, pronto a farsi spazio tra i tormentoni di questa estate 2021 e nel suo videoclip ha deciso di reclutare un volto noto al pubblico di Amici 20. Si tratta infatti di uno della ballerini conosciuti nell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi.

Marco Mengoni, nel video del suo nuovo brano c’è Samuele Barbetta

A prendere parte al video del brano “Ma stasera” di Marco Mengoni è il giovane talento della danza, Samuele Barbetta, ex allievo di Veronica Peparini e che nella Scuola di Amici 20 si è fatto notare per il suo stile del tutto unico.

Samuele non ha mai nascosto il sogno di diventare un bravo coreografo ma nel frattempo raccoglie ciò che ha seminato durante la sua partecipazione al talent si Canale 5, nel quale è rimasto fino alla fine del settimo serale, uscendo proprio ad un passo dalla semifinale.

L’ultima edizione di Amici è riuscita ad accendere i riflettori sul mondo della danza, sfornando grandi talenti. Se, infatti, a vincere il talent è stata la giovane Giulia Stabile, ieri ospite di Domenica In da Mara Venier nel giorno del suo 19esimo compleanno, Samuele lo troviamo nel videoclip di Mengoni ed un altro ballerino, Tommaso Stanzani, si prepara invece a far parte del corpo di ballo di Battiti Live, in onda su Italia 1 a luglio.