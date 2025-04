Verissimo, gli ospiti di sabato 12 aprile: eliminato Serale Amici 24, storico ex di Uomini e Donne

Torna anche questo fine settimana l’appuntamento con Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda sabato 12 e domenica 13 aprile alle 16:30. Due puntate dense di racconti personali, volti noti della tv, ritorni attesi e prime volte assolute nello studio del programma. Al centro, come sempre, l’intervista confidenziale, marchio di fabbrica della trasmissione, che svela il lato più autentico degli ospiti.

Sabato 12 aprile: tra ritorni, prime volte e racconti familiari

Il primo appuntamento del weekend si apre con l’intervista-ritratto a Rosanna Fratello, icona della musica italiana, che racconterà a Silvia Toffanin la sua seconda primavera artistica. Un momento intimo per ripercorrere una carriera intensa e sempre in evoluzione.

Spazio poi alla moda e allo stile con Carla Gozzi, per la prima volta ospite a Verissimo. Conosciuta per il suo approccio ironico ed elegante al fashion system, Carla si racconterà in una chiave personale, lontana dai riflettori.

Esordio nello studio di Canale 5 anche per Damiano Carrara. Il celebre pasticciere, volto amato della tv e imprenditore di successo, sarà accompagnato dalla sua famiglia. Un’intervista che promette di unire dolcezza e sentimento, tra racconti di carriera e vita privata.

Dal mondo del talent arriva LDA, cantautore cresciuto all’interno della scuola di Amici, pronto a condividere le sfide e le soddisfazioni del suo percorso artistico. Accanto a lui, anche Luk3, giovane cantante recentemente eliminato dal serale del programma, che parlerà del suo futuro e dell’esperienza vissuta.

Chiude la puntata di sabato un’intervista di coppia a Costantino Vitagliano e la sua nuova compagna Daphne. Un momento dedicato all’amore e alla nuova fase della vita dell’ex volto di Uomini e Donne, che torna davanti alle telecamere per aprirsi su presente e progetti futuri.