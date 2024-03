Massimiliano Varrese manda un messaggio a Monia La Ferrera. Il concorrente del Grande Fratello, in vista della finale ha voluto condividere un pensiero ad alta voce nei confronti della sua ex.

Mi raccomando Monia, non farti condizionare dalle chiacchiere e dalle cattiverie. Usa la testa come fai sempre, perché forse di cattiverie ne leggerai tante su di me e su di te. Però io e te sappiamo, ok?

Qualcuno dica a Varrese che Monia è felicemente fidanzata con il fratello di Greta Rossetti!

Quando ci siamo visti in quel corridoio c’è stato il colpo di fulmine. – ha svelato Josh a Radio Cusano Campus – Io uscivo dalla mia stanza, lei dalla sua, nello stesso istante. Ci siamo guardati e mi è saltata in braccio. In quel momento ho detto: “Ce l’ho fatta!”.

Ho avuto l’incidente, sono andato a prenderla in aeroporto con il driver ma non ci siamo baciati, ci siamo solo sentiti una settimana piena. La mattina dopo lei mi ha scritto: “Per qualsiasi cosa, questo è il mio numero”.

Da lì ci sentivamo a tutte le ore, abbiamo sentito questa forte chimica solo dal telefono, stavamo ore in chiamata e non ci siamo più staccati. Poi ci siamo organizzati per vederci. Sono andato a prenderla in aeroporto e l’ho portata qui a casa. L’ho ripresa in braccio, come in hotel e ci siamo baciati davanti alla porta. Noi ci diciamo sempre che era come se dovevamo incontrarci, era scritto.