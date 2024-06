Massimiliano Varrese dopo il Grande Fratello è tornato alla musica. In questi giorni l’attore ha pubblicato il nuovo singolo “Fai Clap Clap” e per molti c’è un chiaro riferimento a Beatrice Luzzi.

Varrese ha pubblicato una nuova canzone che, purtroppo, ha suscitato una forte reazione negativa da parte dei suoi detrattori. Il singolo, intitolato “Fai Clap Clap,” è considerato da molti una risposta ai mesi di litigi e discussioni avuti nella Casa del Grande Fratello con Beatrice Luzzi.

Massimiliano non ha menzionato esplicitamente Beatrice, ma gli indizi presenti nell’annuncio del brano sembrano riferirsi a lei.

Per questo motivo, sui social sono arrivate numerose accuse nei suoi confronti tanto da dover intervenire sulla questione.

Il Guru del GF non è più disposto a tollerare la situazione ed ha deciso agire concretamente. Nelle storie di Instagram ha postato un video in cui annuncia a tutti gli hater che lo hanno insultato che presto riceveranno lettere dal suo avvocato penalista:

Volevo dire alle persone che mi stanno diffamando con toni violenti, sappiate che ora non sono più chiuso nella casa, ora vedo tutto e partono le denunce. Occhio alle parole che usate, occhio a come parlate di me. Decido io chi può stare sul mio profilo e chi invece andrà dal penalista.