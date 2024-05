Tormentoni estate 2024: ci ritroveremo a ballare anche il nuovo singolo di Massimiliano Varrese? (Io credo di no). È uscito oggi “Fai Clap Clap” e molti pensano che possa trattarsi di canzone/frecciatina nei confronti di Beatrice Luzzi, ex concorrente del Grande Fratello.

Nella canzone di Massimiliano Varrese ci sono chiari riferimenti alla sua esperienza dentro la Casa del Grande Fratello e delle frecciatine nei confronti di Beatrice Luzzi.

Andare avanti e lasciarsi il passato alle spalle non è proprio possibile?

– Il grande occhio su di me non vede o finge – Fai clap clap baby ma il flash che male fa – Mi vuoi nominare, mi vuoi eliminare e poi come un prete aspetto la tua confessione – Ti guardo negli occhi, i tuoi occhi da infame – Prima mi insulti e poi mi vuoi bene – Quando esco poi ti spiego – Vorrei dirti che ti odio ma io faccio un passo indietro e ti perdono



Dal 31 maggio 2024 sarà disponibile in radio e nei digital store “Fai CLAP CLAP” (prodotto da Gianni Testa per Joseba Label), il nuovo singolo di Massimiliano Varrese.

Il noto attore, cantante e ballerino romano prosegue con il suo primo amore, la musica, continuando con Joseba Label il proprio percorso discografico.

Commenta l’artista a proposito del brano:

Torno magicamente al mio primo grande amore: la musica. La maggior parte della gente mi conosce come Performer e come Attore, ma ho avuto la fortuna di lavorare in tutti i campi del mondo dello spettacolo a 360° e con i più grandi artisti anche a livello internazionale

Non tutti sanno che nasco come cantante ballerino e come cantautore, facendo parte di una delle più grandi major discografiche mondiali. Ma la fama di attore mi ha portato lontano da questo amore per un bel po’ pubblicamente.

Ho sempre continuato a scrivere per me e per gli altri, collaborando con autori di altissimo livello. Nella mia vita artistica ho provato di tutto, perché l’arte per me non è essere famosi ma è un’esigenza interiore e adesso questa esigenza mi riporta alla musica, alla mia musica, magicamente.

E poi non dimentichiamo che sono “allievo” di Raffaella Carrà. Fai CLAP CLAP sono le parole che non ho mai detto negli ultimi sette mesi, dopo una delle più forti esperienze della mia vita che tutti conoscete, parole che tutti stanno aspettando. Mi viene da ridere ma a questo risponderà “lei”! Ah… occhio che una volta visto il video non potrete più farne a meno!