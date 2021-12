La furiosa lite con protagoniste Soleil Sorge e Sophie Codegoni ha creato una profondissima spaccatura nella Casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini chiacchierando con le altre ha preso le difese dell’ex tronista.

Valeria Marini difende Sophie dopo la lite con Soleil: “Io l’avrei sbranata!”

Oggi ti ha attaccato gratuitamente, senza motivo. E non si fa. Che poi può dire ‘mamma mia che barba’, però che ti offende no. Adesso basta. Sophie, siamo tutti dalla tua parte, perché ha fatto un attacco gratuito e senza alcun motivo. Se lo diceva a me, la sbranavo. Non si offende una persona che non ha fatto niente e che stava andando a fare delle foto.

Anche Manila Nazzaro ha rimproverato Soleil per i toni utilizzati nei confronti di Sophie:

Hai un po’ esagerato. Per come l’hai detta, fidati di me e di come l’ho avvertita. Per i comodini sono stati io la prima a sorridere, perché faceva sorridere.

La Sorge è rimasta ferma nella sua posizione ed ha aggiunto: “Il mio sarcasmo è pungente”.

La 19enne dopo il litigio è scoppiata a piangere in camera:

Io non sono come lei non infango le persone. Ero lì per i fatti miei mi urli gettati nell’umido, ma come ti permetti?

