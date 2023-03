Ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip, Tavassi ha dedicato parole di stima ed affetto per Guendalina, sua sorella minore con la quale ha affrontato in precedenza l’Isola dei Famosi.

Io sono completamente diverso, a me piace che a lei non interessa il giudizio della gente, io sono più debole mentre lei è più forte di me. Siamo molto diversi su determinate cose.

Ci sono cose discutibili su cui lei mi chiede: “Ma perché fai così?”. Ed altre cose che io non condivido di mia sorella. Su questo siamo molto diversi. Abbiamo la stessa ironia, ognuno ha assorbito il modo di fare dell’altro. Lei ha le spalle più larghe di me però.