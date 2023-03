“Ecco chi vince il Grande Fratello Vip”, il pronostico di Fabrizio Corona

Edoardo Tavassi vincerà il Grande Fratello Vip? Secondo Fabrizio Corona la risposta è sì. L’ex re dei paparazzi lo ha svelato (in anteprima) sul suo canale ufficiale di Telegram.

Allora ragazzi, come vi avevo promesso ieri, ecco qui, in anteprima, il vincitore del Grande Fratello Vip 7. A vincere il reality show sarà Edoardo Tavassi e un perché c’è. Non è che c’è un complotto ma è perché lui ha metodo su come funzionano i social media. Vincerà Edoardo Tavassi.