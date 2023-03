Antonella Fiordelisi avrebbe meritato di arrivare alla finale del Grande Fratello Vip? A questa domanda ha risposto Sonia Bruganelli intervistata da Mario Manca su Vanity Fair.

Antonella avrebbe meritato la finale… secondo me sì. Il problema, come ho già detto a lei, è che, se scegli di incarnare l’antagonista, devi avere le spalle molto larghe per reggere quando non ti vogliono o ti escludono.

Lei era troppo piccola e troppo poco matura per rendersi conto che quel percorso, così come lo ha fatto Soleil, non è per tutti: non puoi piangere per qualsiasi cosa con questa premessa, ed è per questo che l’ho aiutata. Ho apprezzato che avesse scelto una strada così perigliosa.