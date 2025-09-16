Uomini e Donne rivoluzionato da Temptation: cosa cambierà

Uomini e Donne riparte con Temptation Island: il trono di Rosario Guglielmi debutta in anticipo

La nuova stagione di Uomini e Donne si prepara a tornare su Canale 5, e lo farà con una sorpresa: ad aprire le danze saranno alcune puntate dedicate proprio ai protagonisti di Temptation Island. Un vero e proprio crossover tra i due format di Maria De Filippi, che quest’anno si intrecciano più che mai.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, nonostante fossero già previsti due appuntamenti in prima serata con lo speciale E Poi… E Poi…, si è deciso di cavalcare l’onda del successo del reality estivo portando le sue storie anche nel pomeriggio. Così, le prime puntate della nuova edizione del dating show saranno interamente focalizzate sulle coppie uscite da Temptation Island.

Una scelta strategica da parte della produzione, che punta a tenere alta l’attenzione del pubblico sfruttando la popolarità degli ex partecipanti. E tra una dinamica sentimentale e l’altra, ci sarà spazio anche per un debutto molto atteso: quello di Rosario Guglielmi come nuovo tronista.

Il trono di Rosario subito in onda già dai primi giorni (e verrà registrato oggi)

La registrazione della sua prima puntata è in programma per oggi pomeriggio, ma a quanto pare sarà trasmessa prima del previsto. Nonostante siano già state registrate altre puntate del programma, Mediaset avrebbe deciso di mandare subito in onda quella dedicata a Rosario, già all’inizio della prossima settimana.

Questo però comporterà un piccolo “stop” per il nuovo tronista, che sarà assente per qualche giorno dopo la messa in onda del suo esordio. Al contrario, gli altri due tronisti, Flavio Ubirti e Cristiana Anania, continueranno a comparire regolarmente nelle prossime puntate, seguendo il calendario delle registrazioni già effettuate.

Insomma, tra il seguito di Temptation Island e l’ingresso di nuovi protagonisti, Uomini e Donne si preannuncia ricco di intrecci fin dalle prime settimane. Il pubblico potrà così assistere a un passaggio di testimone tra il reality dell’estate e il dating show che accompagnerà il pomeriggio di Canale 5 per tutta la stagione.