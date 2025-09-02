Flavio e la corteggiatrice Martina, stessa agenzia? Parla il manager

Flavio Ubirti, tronista di Uomini e Donne, e la sua corteggiatrice Martina nella stessa agenzia?

Uomini e Donne, parla il manager di Flavio: “Martina non ha mai lavorato con la nostra agenzia”

Nelle ultime ore il nome di Martina Cardamone, corteggiatrice del tronista Flavio Ubirti, è finito al centro dell’attenzione a causa di alcune segnalazioni emerse sui social. Il sospetto? Che ci fosse un legame pregresso tra la giovane e la Alex Model Agency, l’agenzia che segue lo stesso Flavio. A chiarire la questione è intervenuto direttamente il manager del tronista.

I dubbi: Martina segue l’agenzia di Flavio su Instagram

Tutto è nato dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne, quando è stato notato che Martina era stata portata in esterna da Flavio per due volte di fila. Un dettaglio che ha subito fatto pensare a un interesse forte da parte del tronista. Ma la situazione si è complicata quando alcuni utenti hanno scoperto che la corteggiatrice segue su Instagram proprio l’agenzia che rappresenta Flavio.

Inoltre, poco dopo che il suo nome è stato reso noto online, Martina ha chiuso il suo profilo social. Questo gesto ha suscitato ancora più sospetti, facendo pensare a una possibile strategia per evitare domande scomode o nascondere collegamenti professionali pregressi.

Il manager smentisce ogni legame professionale

Per fare chiarezza, è stato lo stesso Alex, fondatore della Alex Model Agency e agente di Flavio, a contattare Lorenzo Pugnaloni. Queste le sue parole, riportate nella newsletter:

“Martina è stata contattata da una mia collega nel 2021, ma da lì non è mai nata alcuna collaborazione. Io personalmente non seguo il settore femminile, quindi non conosco i dettagli, ma posso dire con certezza che non ha mai fatto parte della nostra agenzia. Non compare nemmeno sul nostro sito ufficiale.”

A proposito del follow su Instagram, il manager ha aggiunto:

“È normale che alcune ragazze seguano le pagine delle agenzie, anche solo per curiosità. Noi pubblichiamo molte foto di modelli uomini, quindi può capitare che vengano seguiti da giovani donne, senza che ci sia un legame diretto.”

Tutto chiarito o c’è ancora qualcosa da scoprire?

Le dichiarazioni di Alex sembrano mettere fine alle ipotesi di un rapporto professionale tra Martina e l’agenzia di Flavio. Ma la questione non sembra completamente archiviata per il pubblico, che resta con qualche perplessità: la scelta di chiudere il profilo Instagram era davvero solo una precauzione, o c’è qualcosa che non è ancora stato detto?