Agnese Lorenzini, l’attrice che in Un posto al sole interpreta il ruolo di Susanna, si è congedata in lacrime dal pubblico della soap opera Made in Italy tanto amata dai telespettatori di Rai3 che ormai da molti anni ne apprezzano le dinamiche. Il collega Luca Turco (che interpreta Niko) ha aggiunto in merito: “Difficile accettarlo”.

Un posto al sole: Susanna è morta

È terminata con la morte di Susanna la puntata di Un posto al sole tornata in onda dopo la lunga pausa estiva. Colpita da un colpo di pistola esploso da Lello Valsano, la donna era stata ricoverata e operata d’urgenza fino a un momentaneo recupero che le aveva anche permesso di sposare il compagno Niko.

Purtroppo, subito dopo le nozze le cose sono drammaticamente precipitate e Susanna è morta.

La puntata della soap opera andata in onda venerdì 2 settembre ha letteralmente spaccato il pubblico a metà, divisi tra chi ha applaudito all’inedito colpo di scena e chi sperava che il personaggio di Susanna potesse rimanere.

Agnese Lorenzini, l’attrice che nella soap interpreta il ruolo di Susanna, si è commossa online: “Vi voglio bene assai”, ha scritto in una Instagram stories subito dopo la messa in onda della puntata in cui il suo personaggio muore. “Che puntata, ragazzi”, ha aggiunto.

Anche i colleghi hanno voluto salutare l’attrice a cominciare da Niko (interpretato dall’attore Luca Turco):

Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci…Niko non sa però, quanto sia stato difficile per me accettare l’aver perso una collega come Agnese. Dolce, educata e con animo sensibile. È stato un onore ed un piacere vederti crescere e diventare l’attrice che sei oggi, cara Agnese! Ti auguro di raccogliere tutto ciò che hai seminato con costanza e dedizione, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e che la vita possa sorprenderti sempre!

Pure Viola, l’attrice Ilenia Lazzarin, ha salutato la collega:

È stato bellissimo condividere con te questo “palco”, emozionante, avvincente, a volte turbolento, a volte intimo e riflessivo. Sei una bravissima attrice oltre che una bellissima ragazza, talentuosa e determinata. Se guardare una fiction è come sognare, e morire nei sogni allunga la Vita, ti auguro una lunga, intensa e piena carriera, fai tutto ciò che il tuo cuore desidera!!! Grazie Agnese, spero di incontrarti presto su un altro set, e tranquilla la prossima volta muoio io. Facciamo un po’ per ciascuno. In bocca al lupo.