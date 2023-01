Lo staff di Nikita Pelizon ha deciso di proseguire la sua lotta contro alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip che stanno facendo di tutto per screditare e mettere in cattiva luce la modella.

Vi informo che, anche grazie alle vs segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informerò sui relativi sviluppi.

Tra i concorrenti che stanno facendo maggiormente terra bruciata nei confronti della Pelizon, c’è sicuramente Luca Onestini. Dopo aver messo un punto alla sua conoscenza, il vippone ha sparato a zero contro la modella accusandola di essere una bugiarda.

Tuttavia, da giorni sul web sta girando un video che riassume tutte le incongruenze di Onestini che trovate a seguire (personalmente non capisco perché altri siti e blog non scrivano di questa cosa):

Nella Casa del GF Vip, da giorni, si sta seminando odio nei confronti della Pelizon come se fosse un “copione già scritto”: come andrà a finire?

#gfvip @alfosignorini #nikiters #nikita Sempre a sparlare di Nikita…Secondo Wilma questa ragazza emana negatività..E quindi ci risiamo con cose da non dire in televisione,ma proprio non imparano!! pic.twitter.com/7GDxu6VDt0

— Maryjun76 (@Maryjun76) January 4, 2023